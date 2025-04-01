В магазинах «Лента» в Адыгее изъяли 1,5 тонны некачественных продуктов

Специалисты Роспотребнадзора изъяли более 1,5 т некачественной пищевой продукции в магазинах торговой сети «Лента» в Адыгее в результате плановой проверки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По результатам проверки контролирующий орган изъял 46 партий некачественной пищевой продукции общим весом 1,5 тыс. кг, а также 23 партии непродовольственных товаров в количестве 263 единиц.

Проверка проводилась на соответствие обязательным санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям закона РФ «О защите прав потребителей». По итогам контрольных мероприятий торговой сети выдано предписание об устранении выявленных нарушений законодательства.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что магазинах «Светофор» в Адыгее изъяли 65 партий небезопасной продукции. В ходе проверок специалисты выявили более 4,3 кг товаров, нарушающих требования безопасности.

Нурий Бзасежев