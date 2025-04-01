В Горловке в результате атаки БПЛА на автобус пострадали 12 человек

В результате атаки БПЛА в Горловке Донецкой народной республики пострадали 12 мирных граждан, сообщил в Telegram мэр города Иван Приходько. ЧП случилось на площади Победы. На опубликованных фотографиях видно, что в автобусе выбило стекла.

Мэр уточнил, что из-за обрыва контактной сети и ремонтных работ в городе приостановлено движение троллейбусов. По его словам, помимо этого ВСУ ударили по поселку Нижний Хутор (Центрально-Городской район Горловки), там повреждены коммуникации. Также обесточены поселки Нижний Хутор и шахты им. В. И. Ленина.

Горловка расположена в 50 км севернее Донецка. В течение марта город несколько раз подвергался атакам со стороны ВСУ. 22 марта в результате атаки беспилотника на пожарную автоцистерну были ранены четыре сотрудника МЧС. 23 марта был обстрелян многоквартирный дом, пострадали трое несовершеннолетних. 29 марта сообщалось об ударе кассетными боеприпасами по Горловке, были ранены пятеро.