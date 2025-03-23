Трое несовершеннолетних пострадали в результате удара по Горловке

По меньшей мере три подростка пострадали в результате удара ВСУ по Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Удар пришелся по многоквартирному дому в центре города. Об этом сообщил мэр Иван Приходько.

Первое заявление об ударе поступило в 18:24 мск. Тогда сообщалось о ранении двух девушек-подростков. В 19:26 поступило сообщение о ранении еще одного несовершеннолетнего. В результате удара также пострадали двое взрослых, рассказал глава города в Telegram-канале.

Горловка расположена в 50 км севернее Донецка. Вчера, 22 марта, ВСУ ударили по пожарной автоцистерне в городе. В результате атаки пострадали четыре сотрудника МЧС.