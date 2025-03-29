Пятеро жителей Горловки пострадали после удара ВСУ

По центру Горловки в Донецкой народной республике нанесен удар кассетными боеприпасами. Украинскому обстрелу подверглись здания на бульваре Дмитрова. Об этом сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале.

Информация об атаке поступила около 13:00 мск. Тогда сообщалось, что жертвами агрессии стали трое граждан. Позднее, около 14:00 мск, господин Приходько сообщил, что число жертв увеличилось до пяти. Повреждены несколько зданий.

Горловка расположена в 50 км севернее Донецка. 23 марта в Горловке в результате удара вооруженных сил Украины пострадали трое несовершеннолетних, среди которых были две девушки.