В ДНР в результате атаки БПЛА пострадали 4 сотрудника МЧС

В Горловке Донецкой народной республики (ДНР) беспилотник атаковал пожарную автоцистерну. В результате пострадали четыре сотрудника МЧС. Им оказывается медицинская помощь, сообщила пресс-служба ведомства. На опубликованных МЧС фото также видно, что получила повреждения пожарная машина.

Горловка расположена в 50 км севернее Донецка. 13 марта при детонации двух взрывных устройств в городе погиб один мирный житель, еще один получил ранения. 19 марта в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ пострадали 11 мирных жителей, сообщал мэр города Иван Приходько.