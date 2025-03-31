СКА впервые одержал победу над московским «Динамо» в серии play-off КХЛ

Петербургский СКА на домашнем льду обыграл московское «Динамо» (5:3) в третьем матче первого раунда play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и сократил отставание в серии до четырех побед — 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Ковалев / ТАСС Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В составе СКА голы забили Арсений Грицюк (4-я минута), Евгений Кузнецов (25), Александр Никишин (39), Илья Карпухин (55) и Павел Акользин (59), в составе «Динамо» — Игорь Ожиганов (31), Максим Комтуа (51) и Дилан Сикьюра (53).

В параллельном матче «Локомотив» на выезде обыграл нижегородское «Торпедо» (4:2) и увеличил отрыв в серии — 3:0.

У «Локомотива» авторами заброшенных шайб стали Денис Алексеев (8), Максим Шалунов (21) и Артур Каюмов (24, 60). У нижегородцев отличились Богдан Конюшков (5) и Вячеслав Войнов (24).

Следующие матчи между командами пройдут 2 апреля в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде соответственно.

Таисия Орлова