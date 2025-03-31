Россия отправила еще 95 спасателей в пострадавшую от землетрясений Мьянму

МЧС России сообщило, что еще 95 спасателей отправились в пострадавшую от землетрясения Мьянму. Они вылетели в страну на двух самолетах Ил-76. Среди специалистов МЧС — кинологические расчеты и медицинские работники, сообщили в министерстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

«Востребованность российской помощи отмечена властями Мьянмы на совещании в оперативном штабе по ликвидации последствий землетрясения»,— сообщила пресс-служба МЧС. Сотрудники министерства будут направлены в наиболее пострадавшие районы страны, в которых работают ранее прибывшие спасатели, рассказали в МЧС.

28 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. На данный момент известно, что в результате происшествия погибли более 2 тыс. человек, 270 числятся пропавшими без вести, 3,9 тыс. человек получили ранения. Россия, Индия, Китай, Малайзия отправили в Мьянму спасателей, а США, Евросоюз и Великобритания направили гуманитарную помощь. Премьер-министр страны Мин Аун Хлаин сегодня объявил в стране национальный траур, который продлится до 6 апреля.

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