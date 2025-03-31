Число жертв землетрясения в Мьянме превысило две тысячи человек

Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 2 056 человек. Еще 3,9 тыс. человек получили ранения, 270 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил Государственный административный совет Мьянмы, передает агентство «Синьхуа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Myo Kyaw Soe / Xinhua / AP Фото: Myo Kyaw Soe / Xinhua / AP

Сегодня премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлаин объявил в стране национальный траур, который продлится до 6 апреля. Посол России в Мьянме Искандер Азизов заявил, что информации о пострадавших россиянах в посольство не поступало.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 28 марта. Его эпицентр располагался в 17 км от Мандалая — второго по величине города страны с населением 1,5 млн человек. Россия, Индия, Китай, Малайзия отправили в Мьянму спасателей, а США, Евросоюз и Великобритания направили гуманитарную помощь.

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