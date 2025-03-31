Число жертв землетрясения в Мьянме превысило две тысячи человек
Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 2 056 человек. Еще 3,9 тыс. человек получили ранения, 270 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил Государственный административный совет Мьянмы, передает агентство «Синьхуа».
Фото: Myo Kyaw Soe / Xinhua / AP
Сегодня премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлаин объявил в стране национальный траур, который продлится до 6 апреля. Посол России в Мьянме Искандер Азизов заявил, что информации о пострадавших россиянах в посольство не поступало.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 28 марта. Его эпицентр располагался в 17 км от Мандалая — второго по величине города страны с населением 1,5 млн человек. Россия, Индия, Китай, Малайзия отправили в Мьянму спасателей, а США, Евросоюз и Великобритания направили гуманитарную помощь.
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