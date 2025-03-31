На рэпера Акима Апачева составили протокол о хулиганстве за граффити в Судже

Полиция составила протокол о хулиганстве (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ) на рэпера Акима Апачева, который нарисовал в курской Судже граффити с нецензурной бранью. Его дело передали для рассмотрения в суд, сообщило региональное управление МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аким Апачев

Фото: @akimapachev Аким Апачев

Фото: @akimapachev

В ведомстве рассказали, что в ходе проверки были установлены личность и местонахождение мужчины, оставившего граффити в Судже. Видео своей поездки блогер опубликовал в интернете. Так как он не был жителем Курской области, его пригласили в ближайший территориальный отдел полиции для дачи объяснений.

Сам Апачев принес извинения местным жителям и заявил о готовности нести ответственность. Музыкант отметил, что приехал в Суджу «с благими намерениями» и «всегда тепло относился к Курской земле». Он также предложил руководству Курской области помочь в восстановлении местных памятников.

«Хочу предложить Александру Хинштейну свою посильную помощь в этом вопросе. Понимаю, что накал страстей между нами был высок, но мы все делаем одно дело и работаем на благо России»,— написал блогер в своем Telegram-канале.

Аким Апачев приехал в Суджу и начал рисовать граффити с оскорблениями в адрес украинских военнослужащих после того, как армия России выбила ВСУ из города. Господин Хинштейн назвал его действия вандализмом и «хайпом на трагедии». 26 марта врио губернатора Курской области также сообщил, что господин Апачев отказывается давать показания полиции.

Никита Черненко