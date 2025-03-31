Защита основателя «Русагро» Мошковича обжаловала арест

В Мещанском районном суде Москвы сообщили об обжаловании ареста основателя группы компаний «Русагро» Вадима Мошковича, передает «Интерфакс». Дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Вадима Мошковича задержали 26 марта по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, основатель ГК обманул партнера при покупке холдинга «Солнечные продукты». Вместе с ним задержали бывшего гендиректора компании Максима Басова. 27 март обвиняемых арестовали.

В ходе судебного заседания холдинг предложил внести залог в 1 млрд руб. за господина Мошковича. Следствие же настаивало на аресте, так как боялось, что он может улететь за границу на частном самолете. Вину фигуранты не признают.

Подробнее — в материале «Ъ» «Суд не устроил миллиард за бизнесмена».

Никита Черненко