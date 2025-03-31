Глава Гагаузии попросила Трампа предотвратить гражданский конфликт в Молдавии

Глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к президенту США Дональду Трампу с призывом предотвратить усугубление кризиса в Молдавии и защитить права народа автономии. Об этом говорится в обращении, переданном задержанной госпожой Гуцул через адвокатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vladislav Culiomza / Reuters Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

«Я прошу у господина президента США, как у лидера сверхдержавы, моральной и политической поддержки. Ваше лидерство может помочь предотвратить скатывание ситуации в новый гражданский конфликт и положить конец эскалации, вызванной режимом партии "Действие и солидарность"»,— говорится в заявлении госпожи Гуцул (цитата по РИА Новости).

«Я призываю руководство США использовать все доступные дипломатические средства, чтобы предотвратить углубление кризиса и защитить права гагаузского народа»,— написала Евгения Гуцул.

25 марта главу Гагаузии (автономии на юге Молдавии) Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева на 72 часа. 28 марта районный суд Кишинева частично удовлетворил запрос прокуратуры и арестовал главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул на 20 суток. Обвинения Евгении Гуцул предъявлены по четырем статьям: нелегальное финансирование избирательной кампании на пост главы Гагаузии в 2023 году, фальсификация документов, фальсификация деклараций, фальсификация отчетов о финансировании кампании.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии. Гагаузские власти выступают за сближение с Россией, в то время как Кишинев поддерживает евроинтеграцию.

Чем известна арестованная глава Гагаузии Евгения Гуцул — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая