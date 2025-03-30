Федора Конюхова эвакуировали со сломанной лодки в Индийском океане

Путешественник Федор Конюхов находится в безопасности на борту торгового судна Ore Hong Kong, которое ходит под флагом КНР. Об этом в Telegram-канале сообщила команда путешественника со ссылкой на центр по координации поисково-спасательных операций на острове Реюньон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Федор Конюхов на весельной лодке «Акрос»

Фото: @Oscar_Konyukhov Федор Конюхов на весельной лодке «Акрос»

Фото: @Oscar_Konyukhov

«Мы только что получили информацию, что ваш отец благополучно поднялся на борт сухогруза Ore Hong Kong. Мы не знаем, находится ли лодка "Акрос" на торговом судне»,— сообщили в центре.

Таким образом, путешествие господина Конюхова, который собирался добраться от Южной Америки до Австралии на лодке, завершилось на 115-й день. Решение о том, чтобы прекратить переход через океаны, было принято командой путешественника накануне, 29 марта. Его весельная лодка «Акрос» имела многочисленные неполадки: за время путешествия вышли из строя системы жизнеобеспечения и системы управления лодкой, прекратил работу блок управления автопилотом судна.

В феврале во время этого путешествия господин Конюхов стал первым человеком в истории, который пересек Южную Атлантику на весельной лодке. На это у мореплавателя ушло 68 суток. Доплыть до Австралии он планировал за 200 дней.