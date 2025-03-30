Началось возведение еще шести домов «Города оружейников» на окраине Ижевска

Группа компаний «Комосстрой» начала возведение еще шести многоквартирных домов в жилом комплексе «Город оружейников» на ул. Берша в окрестностях Ижевска, следует из размещенных 27 марта проектных документаций в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС). Объекты введут в эксплуатацию во 2-м квартале 2027-го. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», совокупная жилая площадь шести «11-этажек» составит 37,1 тыс. кв. м, количество квартир — 846. Высота потолков помещений одинаковая и составляет 2,6 м. По данным ЕИСЖС, объекты относятся к комфортному классу недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: ЕИСЖС Фото: ЕИСЖС Фото: ЕИСЖС Фото: ЕИСЖС Фото: ЕИСЖС Фото: ЕИСЖС Следующая фотография 1 / 6 Фото: ЕИСЖС Фото: ЕИСЖС Фото: ЕИСЖС Фото: ЕИСЖС Фото: ЕИСЖС Фото: ЕИСЖС

Согласно буклету «Города оружейников», общая площадь жилого комплекса на 37 многоквартирных домов (17 — сданы) составляет 28,6 га. Он находится в квадрате улиц Архитектора Берша, Оружейников, Николая Харина и Николая Шишкина. На другой стороне последней улицы кировский застройщик «Железно» возводит жилой комплекс «Знак».

По данным kartoteka.ru, чистая прибыль «Комосстрой-холдинг» без учета финрезультата подконтрольных компаний в 2023 году составила 2,16 млрд руб. при выручке 99,3 млн руб. При этом, по данным отчета о финансовых результатов, почти 1 млрд руб. «Комосстрой-холдинг» получил за счет процентов. С 27 сентября 2024 года генеральным директором компании является Марина Коледа.

К регионам присутствия «Комосстроя» относятся Удмуртия и Татарстан. Всего девелопер строит 42 дома, 2 из которых — с задержкой. Совокупная жилая площадь возводимого жилья — 428,7 тыс. кв. м жилой площади на 8,9 тыс. квартир.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что «Комосстрой» возведет еще одну высотку возле РДКБ в Ижевске. В марте стало известно о строительстве 18-этажного дома на ул. Васнецова спецзастройщиком «Неон».