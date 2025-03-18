В Ижевске возведут еще один 18-этажный жилой дом на улице Васнецова

Как выяснил «Ъ-Удмуртия», спецзастройщик «Неон» возведет 18-этажный дом на ул. Васнецова в Ижевске в рамках строительства жилого комплекса «Неон сити», следует из проектной декларации, опубликованной 17 марта в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС). Объект площадью 11,2 тыс. кв. м введут в эксплуатацию в 4 квартале 2028 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: ЕИСЖС Фото: ЕИСЖС Фото: ЕИСЖС Следующая фотография 1 / 3 Фото: ЕИСЖС Фото: ЕИСЖС Фото: ЕИСЖС

Жилая площадь составит 7,5 тыс. кв. м, количество квартир — 254. Материал стен — монолит-кирпич. По данным ЕИСЖС, недвижимость относится к типовому классу. Насчитывает один подъезд и один лифт. Количество мест в паркинге — нет.

По данным ЕИСЖС, спецзастройщик «Неон» входит в группу компаний «Ук стим». Последняя строит пять объектов на площади почти 41 тыс. кв. м. К проектам группы среди прочего относятся жилищные комплексы в Ижевске «Цветочный город», «Онегин» и «Металлург».

По данным «СПАРК-Интерфакс», спецзастройщик «Неон» был зарегистрирован в мае 2024 года. Директор организации — Ирина Слободская, бенефициар — Людмила Ардашева. Такие же позиции они занимают в группе компаний «Ук стим», убыток которой в 2023 году составил 26,1 млн руб. при выручке 30,9 млн. (чистая прибыль годом ранее — 10,9 млн). «Ук стим» была зарегистрирована в 2009 году в Ижевске.

4 марта «Ъ-Удмуртия» писал, что кировский застройщик «Железно» возведет новый жилой комплекс в Завьяловском районе Удмуртии. Его планируется сдать в четвертом квартале 2026 года. В него войдут 10-этажные кирпичные дома. Ранее группа компаний «Федерация» получила разрешение на ввод 18-этажного многоквартирного дома в Октябрьском районе Ижевска.