Кировский застройщик возведет новый жилой комплекс в пригороде Ижевска

Новый жилой комплекс (ЖК) возведут в Завьяловском районе Удмуртии. Соответствующую проектную декларацию опубликовал кировский застройщик «Железно» 3 марта в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Единая информационная система жилищного строительства Фото: Единая информационная система жилищного строительства

В состав комплекса на ул. Архитектора Сергея Макарова в селе Первомайский будут входить 10-этажные кирпичные дома. Их построят и введут в эксплуатацию в четвертом квартале 2026 года. Общая жилая площадь составит 15,9 тыс. кв. м, количество квартир — 280. Он войдет в группу объектов ЖК «Знак».

Напомним, ГК «Федерация» получила разрешение на ввод 18-этажного дома в Октябрьском районе Ижевска. Общая площадь объекта — 23 тыс. кв. м.