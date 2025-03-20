«Комосстрой» возведет еще одну высотку возле РДКБ в Ижевске

Как выяснил «Ъ-Удмуртия», группа компаний «Комосстрой» возведет еще один, 13-й многоквартирный дом в жилом комплексе «Скандинавия» на ул. Ленина в Ижевске, следует из опубликованной в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС) проектной документации. Ввод 18-этажного объекта в эксплуатацию состоится в четвертом квартале 2027 года. Жилая площадь многоквартирного дома составит 13,3 тыс. кв. м, количество квартир — 286. По данным ЕИСЖС, здание относится к комфорт-классу. Паркинга не планируется, на придомовой территории появится 81 гостевое место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЕИСЖС Фото: ЕИСЖС

По данным системы, сейчас «Комосстрой» возводит 36 домов. Девелопер застраивает в Ижевске и его пригороде ряд жилых комплексов, в числе которых «Норвежский лес», «Город оружейников», «Республика». К регионам присутствия относятся Удмуртия и Татарстан. Общая площадь жилой застройки — 391,5 тыс. кв. м или 8,1 тыс. квартир.

Как указано в kartoteka.ru, учредителем спецзастройщика «Комосстрой Руссо», который возводит объект, является одноименный холдинг. Чистая прибыль «Комосстрой-холдинг» без учета финрезультата подконтрольных компаний в 2023 году составила 2,16 млрд руб. при выручке 99,3 млн руб. При этом, по данным отчета о финансовых результатов, почти 1 млрд руб. «Комосстрой-холдинг» получил за счет процентов. С 27 сентября 2024 года генеральным директором компании является Марина Коледа.

Как писал «Ъ-Удмуртия», в марте стало известно о возведении в Ижевске 18-этажного дома на ул. Васнецова спецзастройщиком «Неон». Кроме того, кировский девелопер «Железно» начал строительство нового жилого комплекса в пригороде столицы Удмуртии, куда будут входить 10-этажные дома. Их включат в группу объектов «Знак».