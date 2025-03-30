Верховный суд: родители должны оплачивать услуги ЖКХ за живущих отдельно детей

Судебная коллегия Верховного суда России по гражданским делам разъяснила порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг за детей. Родители обязаны оплачивать услуги ЖКХ за своих несовершеннолетних детей, даже если они проживают отдельно.

При этом лица в возрасте от 14 до 18 лет могут самостоятельно оплачивать жилое помещение и коммунальные услуги. «При недостаточности у несовершеннолетнего средств обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг субсидиарно возлагается на его родителей»,— говорится в определении суда (цитата по «РИА Новости»).

Суд рассмотрел иск томского товарищества собственников жилья против местного жителя, который не платил коммунальные платежи и взносы за капремонт более пяти лет, в результате чего накопил долг почти в 445 тыс. руб. Суд взыскал деньги с должника и его матери, проживающей вместе с ним. Выяснилось, что задолженность надо взыскивать не с него, а с его родителей из-за несовершеннолетнего возраста должника. Верховный суд отправил дело на пересмотр.

Правительство продлило до 1 января 2027 года особый порядок начисления и уплаты пеней и штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг. По закону они должны быть привязаны к ключевой ставке ЦБ, но из-за ее резкого повышения до 21% с 2022 года ставку для расчета пеней по просрочке за «коммуналку» зафиксировали на уровне 9,5%. Решение позволит государству, с одной стороны, стимулировать злостных неплательщиков активнее гасить «коммунальные» долги, а с другой — снизить давление на бедных.

Подробнее — в материале «Ъ» «Должникам за ЖКУ сохранили льготы».