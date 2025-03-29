Над Белгородской областью за ночь сбили 3 БПЛА

В течение ночи средства ПВО уничтожили и перехватили три украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны. Информации о пострадавших или разрушениях нет.

Регион регулярно подвергается атакам ВСУ. Вчера, 28 февраля, над областью уничтожили шесть БПЛА, также обошлось без жертв. 26 марта в селе Тишанка Волоконовского района Белгородской области в результате сброса дрона на частный дом был ранен мужчина.