Президент Бразилии приедет на парад Победы в Москве

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подтвердил, что примет участие в празднованиях 9 мая, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он также намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить с ним урегулирование военного конфликта на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Господин Лула да Силва рассказал, что также совершит визит в Китай, где обсудит тот же вопрос. «Мы (власти Бразилии и Китая.— "Ъ") рассчитываем на начало переговорного процесса (между Россией и Украиной.— "Ъ"),— сказал бразильский президент на пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам (цитата по ТАСС).

Участие в праздновании Дня Победы в Москве подтвердили президент Кубы Мигель Диас-Канель, президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также лидеры Армении и Сербии Никол Пашинян и Александр Вучич, с которым у Владимира Путина 9 мая тоже состоятся переговоры. Помимо этого посетить торжество намерены представители Израиля.

Об обсуждении мирного урегулирования — в материале «Ъ» «Лечение Эр-Риядом».