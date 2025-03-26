Президент Кубы примет участие в праздновании 9 Мая в Москве

Президент Кубы Мигель Диас-Канель примет участие в праздновании 9 Мая в Москве, сообщил глава МИДа Сергей Лавров на встрече с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Госсовета Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Активно готовимся к визиту президента Республики Куба товарища Диас-Канеля. Ценим, что он принял приглашение президента России Путина принять участие в торжествах по случаю 80-летия Великой Победы»,— сообщил господин Лавров.

Участие в праздновании Дня Победы в Москве подтвердили президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также лидеры Армении и Сербии Никол Пашинян и Александр Вучич, с которым у Владимира Путина 9 мая пройдут переговоры. Представители Израиля заявили, что также примут участие в торжестве.

В декабре министр обороны Андрей Белоусов заявил, что Россия в День Победы ждет в Москве лидеров государств—членов ОДКБ, а также пригласила войска этих стран принять участие в параде. Кроме того, были приглашены войска КНДР и всех стран СНГ.