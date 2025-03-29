Борис Джонсон призвал Европу снизить социальные расходы и увеличить военные

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что США выделяют больше денег на оборону, чем европейский страны. Он считает, что Европе нужно сократить социальные расходы, чтобы увеличить военные расходы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Altaf Qadri / AP Фото: Altaf Qadri / AP

Господин Джонсон поднял эту тему в колонке для Daily Mail, которую он написал во время поездки в США. Он прокомментировал скандал, разразившийся из-за опубликованной журналистами переписки высокопоставленных сотрудников администрации США, обсуждавших в мессенджере Signal удары по хуситам. В чате упоминалось, что атаки на хуситов помогут «расчистить» судоходные пути в Красном море, что будет выгодно для европейцев, которых глава Пентагона Пит Хегсет назвал «халявщиками» из-за их недостаточных трат на оборону. Бывший британский премьер с этим согласился.

«Оборонный бюджет США... более чем в 12 раз больше оборонного бюджета Великобритании, хотя население США всего в пять раз больше нашего. США выделяют на оборону около 3,5% своего ВВП, в то время как Великобритания тратит около 2,3%. Спустя долгое время после окончания холодной войны США по-прежнему тратят более $100 млрд в год только на поддержание своих войск и ракет в Европе»,— написал господин Джонсон.

Он убежден, что европейцам надо «ответить на обвинение в нахлебничестве» и единственный способ «заставить США серьезно отнестись к обороне Европы — это показать, что мы сами относимся к этому серьезно». Борис Джонсон призвал европейские страны подумать, как изменить экономическую модель, чтобы добиться роста, сопоставимого с показателями США. В частности, он призвал прекратить вводить дополнительные налоги.

«Американцы видят разницу в наших расходах на оборону. Они видят разницу в социальном обеспечении. Они видят, что мы в основном полагаемся на их энергию и запасливость. Они распознают халяву, когда видят ее,— и это не может продолжаться вечно»,— убежден экс-премьер.

19 марта Еврокомиссия представила Белую книгу по обороне Евросоюза. Общая суть предложений ожидаемо сводится к тому, что Европа должна тратить на оборону больше, закупать вооружения сообща и делать ставку на европейских производителей в противовес американским.

Подробности — в материале «Ъ» «На белом глазу».