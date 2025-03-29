Борис Джонсон призвал Европу снизить социальные расходы и увеличить военные
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что США выделяют больше денег на оборону, чем европейский страны. Он считает, что Европе нужно сократить социальные расходы, чтобы увеличить военные расходы.
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Господин Джонсон поднял эту тему в колонке для Daily Mail, которую он написал во время поездки в США. Он прокомментировал скандал, разразившийся из-за опубликованной журналистами переписки высокопоставленных сотрудников администрации США, обсуждавших в мессенджере Signal удары по хуситам. В чате упоминалось, что атаки на хуситов помогут «расчистить» судоходные пути в Красном море, что будет выгодно для европейцев, которых глава Пентагона Пит Хегсет назвал «халявщиками» из-за их недостаточных трат на оборону. Бывший британский премьер с этим согласился.
«Оборонный бюджет США... более чем в 12 раз больше оборонного бюджета Великобритании, хотя население США всего в пять раз больше нашего. США выделяют на оборону около 3,5% своего ВВП, в то время как Великобритания тратит около 2,3%. Спустя долгое время после окончания холодной войны США по-прежнему тратят более $100 млрд в год только на поддержание своих войск и ракет в Европе»,— написал господин Джонсон.
Он убежден, что европейцам надо «ответить на обвинение в нахлебничестве» и единственный способ «заставить США серьезно отнестись к обороне Европы — это показать, что мы сами относимся к этому серьезно». Борис Джонсон призвал европейские страны подумать, как изменить экономическую модель, чтобы добиться роста, сопоставимого с показателями США. В частности, он призвал прекратить вводить дополнительные налоги.
«Американцы видят разницу в наших расходах на оборону. Они видят разницу в социальном обеспечении. Они видят, что мы в основном полагаемся на их энергию и запасливость. Они распознают халяву, когда видят ее,— и это не может продолжаться вечно»,— убежден экс-премьер.
19 марта Еврокомиссия представила Белую книгу по обороне Евросоюза. Общая суть предложений ожидаемо сводится к тому, что Европа должна тратить на оборону больше, закупать вооружения сообща и делать ставку на европейских производителей в противовес американским.
Подробности — в материале «Ъ» «На белом глазу».