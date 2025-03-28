Главные новости 28 марта. Ростов-на-Дону и область

В ночь с 27 на 28 марта в Ростовской области силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку украинских боевиков. Средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен БПЛА в Чертковском районе.

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу бывшего заместителя губернатора Ростовской области и министра транспорта Виталия Кушнарева. Материалы дела направлены в Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.

ФСБ задержала инспектора межтерриториального управления Ространснадзора по ЮФО при получении взятки.

Арбитражный суд Ростовской области отменил запрет на совершение регистрационных действий в отношении земельного участка на площади Ленина в Ростове перед гостиницей «Амакс». Также снят запрет на производство строительных работ на участке.

В Суворовском микрорайоне создадут новую модульную поликлинику, которая заработает в начале 2026 года, пообещал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

ФАС остановила поиск подрядной организации на ремонт участка региональной дороги «Магистраль "Дон" — поселок Щепкин — Ростов-на-Дону» из-за разногласий с одним из участников конкурса.

В Ростовской области с 30 апреля до октября вводится особый противопожарный режим. В этот период жителям региона будет запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность.

Против начальника пункта полиции «Левенцовский» и оперуполномоченного отдела полиции № 8 Управления МВД России по Ростову-на-Дону возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки.