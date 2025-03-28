Юрий Слюсарь пообещал Суворовскому новую поликлинику к 2026 году

В Суворовском микрорайоне создадут новую модульную поликлинику, которая заработает в начале 2026 года. Под объект уже выделен земельный участок, сообщается в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Модульная поликлиника будет рассчитана на 250 посещений пациентов в смену. Отмечается, что ее запуск является временной мерой в решении проблемы здравоохранения в микрорайоне, в котором сейчас живут 70 тыс. человек.

«Поэтому не снимается вопрос о строительстве стационарной клиники на 900 посещений. Уже завершено проектирование, пройдена государственная экспертиза, этот объект включён в программу модернизации первичного звена здравоохранения на 2026-2030 годы», - говорится в сообщении.

В настоящее время в микрорайоне Суворовский действует поликлиника, рассчитанная на прием 70 пациентов в сутки, медики работают в три смены.

Сергей Иванов