На Дону до октября вводят особый противопожарный режим
В Ростовской области с 30 апреля вводят особый противопожарный режим. Об этом сообщил заместитель губернатора Сергей Бодряков.
Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ
Новый режим запрещает жителям региона разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность. Он будет действовать до октября 2025 года.
«По прогнозу ЧС на текущий пожароопасный сезон, предоставленному Гидрометцентром, с апреля по октябрь ожидается в основном 4 и 5 классы пожарной опасности. Сезон будет довольно сложный. Всем необходимо быть начеку и проявлять бдительность»,— рассказал Сергей Бодряков.
Сергей Бодряков подчеркнул, что в прошлом году почти 40% ландшафтных пожаров произошли из-за сельскохозяйственных палов. Сельхозпроизводители продолжают сжигать остатки растений, несмотря на запреты.