На Дону до октября вводят особый противопожарный режим

В Ростовской области с 30 апреля вводят особый противопожарный режим. Об этом сообщил заместитель губернатора Сергей Бодряков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Новый режим запрещает жителям региона разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность. Он будет действовать до октября 2025 года.

«По прогнозу ЧС на текущий пожароопасный сезон, предоставленному Гидрометцентром, с апреля по октябрь ожидается в основном 4 и 5 классы пожарной опасности. Сезон будет довольно сложный. Всем необходимо быть начеку и проявлять бдительность»,— рассказал Сергей Бодряков.

Сергей Бодряков подчеркнул, что в прошлом году почти 40% ландшафтных пожаров произошли из-за сельскохозяйственных палов. Сельхозпроизводители продолжают сжигать остатки растений, несмотря на запреты.

Николай Аксенов