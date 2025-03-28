В Чертковском районе Дона сбили украинский беспилотник

В ночь с 27 на 28 марта в Ростовской области силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Дона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ночью средствами радиоэлектронной борьбы подавлен БПЛА в Чертковском районе», – уточнил глава региона.

Он добавил, что по оперативным данным дежурных служб пострадавших и разрушений на земле нет.

По информации Минобороны РФ, всего за минувшую ночь в регионах России средства ПВО перехватили и уничтожили 78 украинских беспилотников. Так, 32 БПЛА военные сбили над Воронежской областью, 19 аппаратов – над Саратовской, 17– над Курской, шесть – над Белгородской, два – над Липецкой и по одному беспилотнику – над Ростовской и Тамбовской областями.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в ночь с 23 на 24 марта силы ПВО отразили атаку двенадцати украинских БПЛА.

Ефим Мартов