В Госдуму внесен проект о запрете выпуска УЦП на наличку и ценные бумаги

В Госдуму внесен законопроект, предполагающий запрет выпуска утилитарных цифровых прав (УЦП) на наличные денежные средства и ценные бумаги. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте.

«Утилитарными цифровыми правами не может являться право требовать документарные ценные бумаги, наличные денежные средства, в том числе иностранную валюту»,— говорится в тексте законопроекта.

Изменения предлагается внести в ст. 8 закона «Об инвестиционных платформах», которая регулирует правила выпуска УЦП. Из пояснительной записки следует, что мера направлена на устранение правового арбитража между выпуском УЦП и цифровых финансовых активов, выпуск которых возможен только на платформе в реестре Банка России.

Ранее в законе уже действовал запрет на выпуск УЦП, если их обеспечением является имущество, подлежащее госрегистрации или нотариальному удостоверению. К нему относятся вся недвижимость, доля в квартире и права по наследству.

УЦП — актив, который дает возможность владельцу в будущем получить какие-то товары, услуги или интеллектуальную собственность. Является электронным аналогом ваучеров и фьючерсов. На этой системе основан краудфандинг — финансирование проектов на стадии планирования будущими клиентами.

По итогам 2024 года число розничных инвесторов в краудфандинге резко сократилось. Показатель снизился из-за пассивности физлиц, в то время как число инвесторов из числа ИП и юрлиц, наоборот, увеличилось.