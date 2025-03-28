Главные новости 28 марта. Кавказ
Число резюме соискателей на сайте hh.ru с февраля 2024 года по февраль 2025-го выросло на 53%.
В Нефтекумском округе Ставропольского края выявлен эпизоотический очаг бруцеллеза в животноводческой точке севернее аула Ямангой.
Ставропольский край стал лидером среди регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) по ценам на бензин.
В Кировском округе бывший глава муниципального образования признан виновным в превышении должностных полномочий. Его приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
В январе-феврале индекс промышленного производства в Ставропольском крае составил 101,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За два месяца отгрузка ставропольских товаров увеличилась на 13,5%, а объем услуг в промышленности составил более 118 млрд руб.
Мэр Ставрополя занял 12 место в национальном рейтинге градоначальников
Начальница одного из управлений администрации Карачаевска и ее родственник предстанут перед судом по обвинению в подлоге и мошенничестве.>