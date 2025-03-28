Главные новости 28 марта. Кавказ

Число резюме соискателей на сайте hh.ru с февраля 2024 года по февраль 2025-го выросло на 53%.

В Нефтекумском округе Ставропольского края выявлен эпизоотический очаг бруцеллеза в животноводческой точке севернее аула Ямангой.

Ставропольский край стал лидером среди регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) по ценам на бензин.

В Кировском округе бывший глава муниципального образования признан виновным в превышении должностных полномочий. Его приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В январе-феврале индекс промышленного производства в Ставропольском крае составил 101,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За два месяца отгрузка ставропольских товаров увеличилась на 13,5%, а объем услуг в промышленности составил более 118 млрд руб.

Мэр Ставрополя занял 12 место в национальном рейтинге градоначальников

Начальница одного из управлений администрации Карачаевска и ее родственник предстанут перед судом по обвинению в подлоге и мошенничестве.>