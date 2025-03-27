Чиновница мэрии Карачаевска идет под суд по обвинению в подлоге и мошенничестве

Начальница одного из управлений администрации Карачаевска и ее родственник предстанут перед судом по обвинению в подлоге и мошенничестве. Об этом сообщает СУ СК по Карачаево-Черкессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Карачаевска Фото: администрация Карачаевска

По данным следствия, в июне 2023 года чиновница фиктивно трудоустроила водителем в учреждение своего двоюродного брата. Она ежемесячно утверждала табели учета рабочего времени с ложными сведениями о якобы выполненной им работе.

В действительности, говорится в релизе, трудоустроенный родственник чиновницы служебные обязанности не выполнял, при этом начисляемую зарплату переводил на банковскую карту обвиняемой.

«В результате преступных действий указанных лиц бюджету государственного учреждения причинен материальный ущерб на сумму свыше 45 тыс. руб. В целях возмещения причиненного ущерба судом по ходатайству органа следствия наложен арест на имущество фигурантки», — отмечает СУ СК.

В настоящий момент дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Михаил Волкодав