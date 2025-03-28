Правительству и главам представили врио губернатора Свердловской области Паслера

Врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера представили членам правительства, депутатам, руководителям федеральных, региональных и муниципальных органов власти в Екатеринбурге 28 марта.

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Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога отметил, что Денис Паслер – человек с большим управленческим опытом. «Я уверен: Денис Владимирович оправдает доверие президента. Он сможет эффективно решать задачи, стоящие перед регионом, и продолжит курс на развитие Свердловской области, повышение качества жизни ее жителей»,– заявил Артем Жога.

Господин Жога также поблагодарил Евгения Куйвашева, который возглавлял Свердловскую область более 12 лет. «Помню и знаю вас, как грамотного управленца, умного, сильного, талантливого руководителя. Уверен, что Свердловская область в надежных руках»,– сказал Евгений Куйвашев обращаясь к Денису Паслеру. Обращаясь к присутсвующим в зале, экс-губернатор выразил благодарность: «Если я кого-то обидел не дай бог, простите меня».

«Я рад всех приветствовать, конечно, со многими знаком. Мне почетно и приятно вернуться на родину»,– выступил Денис Паслер.

Напомним, вечером в среду, 26 марта, президент Владимир Путин предложил губернатору Оренбургской области Денису Паслеру стать врио главы Свердловской области. В тот же вечер Евгений Куйвашев оставил должность по собственному желанию. Досрочные выборы губернатора региона запланированы на сентябрь этого года.

Подробнее – в материале «Хочу попросить вернуться в родные для вас места»

Мария Игнатова