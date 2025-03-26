Президент Владимир Путин назначил Дениса Паслера врио главы Свердловской области

Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Дениса Паслера, который ранее возглавлял Оренбургскую область. Текст указа об этом опубликован на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Денис Паслер и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Назначить Паслера Дениса Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области»,– говорится в документе. Этим же указом президент принял отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который возглавлял регион 12 лет. «Принять отставку губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В. по собственному желанию»,– говорится в указе.

Напомним, Владимир Путин предложил губернатору Оренбургской области Денису Паслеру стать временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области вечером 26 марта. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога поздравил Дениса Паслера с назначением и поблагодарил Евгения Куйвашева за его работу.

Мария Игнатова