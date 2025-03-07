В воронежском Боровом хотят построить поликлинику за 1,1 млрд рублей

Министерство строительства Воронежской области объявило конкурс по выбору подрядчика для строительства поликлиники на 500 посещений за 1,15 млрд руб. Объект планируется расположить на улице Сельской в микрорайоне Боровое в облцентре. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

По данным облправительства, подрядчику предстоит построить пятиэтажное здание площадью 8,5 тыс. кв. м. Оно также будет включать подстанцию скорой помощи на восемь бригад общего профиля. Подстанция рассчитана на 25–80 тыс. выездов в год.

Работы требуется выполнить в три этапа до 1 августа 2027 года. Гарантия на них составит пять лет. Источник финансирования — областной бюджет. Большую часть средств выделят в 2026 году.

Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 24 марта, итоги планируется подвести 27 марта. В первую очередь будут учитываться ценовые предложения участников (значимость критерия — 60%), во вторую — их квалификация (40%).

В конце февраля воронежские власти сообщили о планах построить поликлинику на 500 посещений в смену в районе ЖК «Лазурный» в облцентре. Стоимость работ оценивалась в сумму свыше 1 млрд руб.

Алина Морозова