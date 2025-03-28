Бывший свердловский губернатор Евгений Куйвашев простился с регионом

Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил президента России Владимира Путина и правительство за поддержку региона, сказал экс-губернатор на торжественной церемонии передачи полномочий новому губернатору Свердловской области Денису Паслеру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Куйвашев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгений Куйвашев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Хочу поблагодарить нашего президента за поддержку практически всех наших инициатив. Без этой поддержки мы бы не смогли сделать качественного шага вперед»,— сказал господин Куйвашев.

Он выразил уверенность в том, что под руководством нового губернатора Дениса Паслера регион продолжит развиваться. «Помню и знаю вас, как грамотного управленца, умного, сильного, талантливого руководителя. Уверен, что Свердловская область в надежных руках»,— отметил экс-губернатор.

Евгений Куйвашев поблагодарил членов правительства, глав муниципалитетов, депутатов и руководителей правоохранительных и федеральных органов за совместную работу.

Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер прибыл в Екатеринбург. Первую встречу в регионе с ним провел уральский полпред Артем Жога, после чего он представил Дениса Паслера свердловским властям.

Напомним, вечером в среду, 26 марта, президент Владимир Путин предложил губернатору Оренбургской области Денису Паслеру стать врио губернатора Свердловской области. Действующий на тот момент глава региона Евгений Куйвашев, который проработал на руководящем посту 12 лет, оставил должность по собственному желанию. Господин Путин принял отставку господина Куйвашева. Досрочные выборы губернатора региона запланированы на сентябрь.

Полина Щуцкая