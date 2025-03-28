Россия и Китай утвердят план по созданию совместных фильмов

Россия и Китай займутся совместным кинопроизводством, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова по итогам встречи с замруководителя отдела пропаганды КНР Шэнь Хайсюном. По ее словам, страны утвердят конкретные идеи фильмов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Наша цель – утвердить конкретные идеи совместных кинофильмов, которые не только соберут большую аудиторию в России и Китае, но и будут отличаться качественным высокохудожественным содержанием. При административной поддержке ответственных ведомств мы должны выйти на создание новых кинокартин и увеличение коммерческих и государственных обменов»,— приводит слова госпожи Любимовой пресс-служба ведомства.

Шэнь Хайсюн отметил, что кинообмен между двумя странами должен увеличиться. «Мы высоко оцениваем состоявшийся открытый диалог лидеров кинобизнеса двух стран и готовы поддержать представленные предложения России»,— добавил он.

В ближайшее время представители России и Китая подпишут план действий по созданию совместных фильмов в рамках визита партнеров из Китая в Москву.

В 2024 году российские фильмы в иностранном прокате собрали $16,6 млн, что на $1 млн меньше, чем в 2023 году. Участники рынка отмечают, что сегмент стагнирует из-за отсутствия анимационных проектов. Ключевым рынком для экспорта остался Китай.

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