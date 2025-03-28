Российские туристы не обращались за медпомощью после землетрясения в Таиланде

В провинции Пхукет и в таиландском курортном городе Паттайя россияне не обращались за медицинской помощью после землетрясения. Об этом ТАСС рассказали генконсул России в Пхукете Егор Иванов и представители российских турагентств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christie Hampton / AP Фото: Christie Hampton / AP

«На Пхукете мы не ощутили толчков. Соответственно, никто из российских граждан не обращался за помощью»,— сказал господин Иванов ТАСС.В курортном городе Паттайя толчки ощущались верхних этажах зданий, сообщили в турагентствах.

Как сообщил News.ru вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян, в Бангкоке на момент землетрясения находилось до 2 тыс. туристов из России. Сообщений о том, что туристы обращались за медицинской помощью, еще не поступало, сказал он. «Этот вопрос больше будет курироваться дипломатическими представительствами РФ»,— добавил господин Мурадян.

Сегодня, 28 марта, в Юго-Восточной Азии произошло мощное землетрясение. Китайские и американские сейсмологи зафиксировали два подземных толчка. Сильнее всего пострадали Мьянма и Таиланд. Землетрясение затронуло Бангкок. В результате землетрясения обрушился мост длиной в 1 км через реку Иравади в Мьянме. Аэропорты Таиланда приостановили работу.

Подробности — в материале «Ъ».