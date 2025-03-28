На развитие воронежского АПК до 2030 года необходимы кредиты на 66 млрд рублей

Для реализации проектов в сельском хозяйстве Воронежской области до 2030 года необходимо льготное кредитование на 66 млрд руб. Об этом сообщил зампред правительства региона Виктор Логвинов на совещании директоров птицеводческих предприятий, которое прошло накануне в Нижнедевицком районе Воронежской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В облправительстве уточнили, что в ходе совещания господин Логвинов представил доклад о развитии АПК региона. По его словам, указанные средства требуются для строительства пяти свиноводческих и пяти молочных комплексов, одной птицефабрики яичного направления, модернизации мясоперерабатывающего завода и завода по глубокой переработке молока, реконструкции 14 молочных и двух свиноводческих комплексов. Это может позволить к 2030 году нарастить производство молока в регионе на 265 тыс. т, свинины — на 111 тыс. т, яиц — на 300 млн штук к уровню 2021 года.

Проводивший совещание замминистра сельского хозяйства РФ Максим Боровой напомнил, что, согласно поставленным президентом национальным целям, к 2030 году необходимо увеличить объем производства продукции на 25%, экспорта — не менее чем в полтора раза по отношению к 2021 году.

В Воронежской области по итогам 2024 года производство мяса крупного рогатого скота выросло на 1,8% к году, свинины — на 0,6%, птицы — на 2,9%. По словам господина Борового, регион является одним из лидеров в стране по отпуску яиц, скота и птицы (второе место), сырого молока (входит в десятку). Однако, по его мнению, есть и отрасли, «требующие особого внимания».

О вложениях воронежских предприятий в производство сахара в 2024 году — в публикации «Ъ-Черноземье» «Сладость через край».

Алина Морозова