Врач папы римского Франциска назвал «чудом» его выписку из больницы

Врач папы Франциска Серджио Альфьери назвал «чудом» то, что 88-летний папа вернулся из больницы домой. По его словам, Франциску придется изменить свои жизненные привычки как минимум на время восстановления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Remo Casilli / Reuters Фото: Remo Casilli / Reuters

«Это чудо, что он покинул больницу»,— сказал господин Альфьери (его слова приводит газета The New York Times). Врач добавил, что теперь папе «не угрожает опасность».

По словам господина Альфьери, Франциск согласился на двухмесячное восстановление. В течение этого времени он будет принимать препараты, чтобы окончательно вылечить легочную инфекцию. Доктор отметил, что папа может работать, но должен избегать перенапряжения. В Ватикане также заявили, что участие папы Франциска в пасхальных обрядах в этом году будет зависеть от его состояния.

Как уточняет The New York Times, ограничения станут вызовом для Франциска, который за время своего понтификата привык к дальним поездкам и физической близости к людям.

Папа Франциск находился в клинике с 14 февраля, куда попал с бронхитом. Позже врачи сообщили о том, что у папы развилось двустороннее воспаление легких. 7 марта Франциск впервые обратился к верующим с момента госпитализации, а выписали папу 23 марта.