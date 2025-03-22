Папу римского Франциска выпишут из больницы 23 марта

Папа римский Франциск будет выписан из больницы 23 марта, сообщили его лечащие врачи из римской клиники Джемелли. Он находится в больнице с 14 февраля — понтифика лечили от двусторонней пневмонии.

«Папа римский будет выписан завтра. На протяжении двух недель мы наблюдали улучшения, состояние стабильное»,— заявил на пресс-конференции его лечащий врач Серджо Альфьери. Он добавил, что в воскресенье Франциск вернется в свою резиденцию в Ватикане, в дом Святой Марфы.

Впрочем, как сегодня, 22 марта, заявлял кардинал Виктор Мануэл Фернандес, Франциску потребуется долгая реабилитация. По его словам, понтифику заново придется учиться говорить. Он добавил, что общее состояние организма Франциска такое же, как и прежде.

7 марта Франциск впервые обратился к верующим с момента госпитализации. 16 марта Ватикан опубликовал его фотографию — первую с момента его госпитализации. На этой неделе сообщалось, что состояние папы римского продолжает улучшаться.