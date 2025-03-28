Суд изъял у «Башкиравтодора» 54 самосвала по требованию компании из Татарстана

Арбитражный суд Татарстана по иску ООО «Восток-лизинг» изъял у АО «Башкиравтодор» 54 автосамосвала, асфальтосмесительную установку и земснаряд для добычи песка и ПГС. Поводом для судебных разбирательств была задолженность «Башкиравтодора» по пяти договорам лизинга на общую сумму около 38,4 млн руб.

Как следует из материалов дела, «Башкиравтодор» пытался урегулировать спор мировым соглашением, однако истец был против этого. Компания заявила, что не видит иных способов урегулирования спора, кроме судебного. К тому же суд не установил в поведении ответчика намерений добровольно и оперативно урегулировать спор.

«Восток-лизинг» — не первая компания, добившаяся изъятия дорожно-строительной техники у банкротящегося «Башкиравтодора». В январе арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил требования ООО «Балтийский лизинг» об изъятии десяти самосвалов КамАЗ за долги, превышающие 135 млн руб. Кроме того, в судах рассматриваются аналогичные иски владивостокского «Дельтализинга» и московского «Альфамобиля», а арбитражный суд Челябинской области арестовал 55 единиц техники по заявлению компании «Эксперт-лизинг».

ООО «Восток-лизинг» зарегистрировано в 2004 году в Альметьевске. Учредителем компании с уставным капиталом 70 млн руб. является Рустем Тахаутдинов. В 2024 году выручка «Восток-лизинга» составила 8,2 млрд руб., чистая прибыль — 2,5 млрд руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», с «Башкиравтодором» компания заключила в общей сложности 56 лизинговых договоров.

АО «Башкиравтодор» зарегистрировано в 2010 году после реорганизации одноименного ГУП, является крупнейшим дорожно-строительным подрядчиком Башкирии. С 2024 года рассматривается дело о банкротстве компании, введено наблюдение. Общая сумма задолженности перед кредиторами, включенной в реестр требований, составляет около 3,5 млрд руб. Гендиректор «Башкиравтодора» Ильдар Юланов проходит обвиняемым в уголовном деле о хищениях в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), дело рассматривает Кировский райсуд Уфы.

Идэль Гумеров