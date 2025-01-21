Самосвалы едут на базу

АО «Башкиравтодор» может лишиться части автопарка. С намерением изъять дорожно-строительную технику обратились несколько лизинговых компаний из разных регионов России. Пока что удовлетворения требований добилось ООО «Балтийский лизинг», по иску которого арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти потребовал от крупнейшего дорожного подрядчика Башкирии вернуть лизингодателю 10 самосвалов из-за долга в 135 млн руб. В суде представитель «Башкиравтодора» настаивал, что изъятие грузовиков приведет к невозможности исполнять госконтракты на ремонт и строительство дорог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области согласился с исковыми требованиями ООО «Балтийский лизинг» об изъятии у АО «Башкиравтодор» десяти КамАЗов за долги по лизинговым платежам. Башкирский дорожный подрядчик арендовал автосамосвалы в 2022 году, однако оплатил лишь часть суммы.

Как следует из материалов дела, остаток невозмещенных платежей в общей сложности превысил 135,2 млн руб. Из-за отсутствия платежей «Балтийский лизинг» заявил об одностороннем отказе от договоров, однако добровольно вернуть технику «Башкиравтодор» отказался, что стало поводом для судебных разбирательств.

«Башкиравтодор» попытался урегулировать спор мирным путем, но истец выступил против переговоров. Тогда ответчик представил встречный иск о признании одностороннего отказа «Балтийского лизинга» от договоров недействительным. Суд оставил заявление о встречном иске без движения из-за неуплаты госпошлины, а затем вернул его обратно из-за несвоевременной подачи иска.

АО «Башкиравтодор» зарегистрировано в 2010 году в результате реорганизации одноименного ГУП. Занимается строительством, ремонтом и содержанием автодорог. Среди крупнейших действующих контрактов компании — капитальный ремонт Шакшинского моста (на 2,2 млрд руб.), два этапа реконструкции улицы Пугачева (2,4 млрд руб.), реконструкция участка трассы Бирск — Тастуба — Сатка (3,1 млрд руб.), а также 42 контракта на содержание муниципальных и межмуниципальных дорог (общая сумма на момент подписания — 43,7 млрд руб.). Контрольный пакет акций принадлежит правительству Башкирии. В 2024 году в компании введена процедура наблюдения. Гендиректор АО Ильдар Юланов проходит обвиняемым по уголовному делу о хищениях в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реконструкции улицы Пугачева в Уфе и трассы Бирск — Тастуба — Сатка.

ООО «Балтийский лизинг» зарегистрировано в 1999 году в Санкт-Петербурге, входит в одноименную группу компаний. Основной вид деятельности — финансовая аренда. Уставной капитал ООО — 150 млн руб.

В суде ответчик возражал против возврата техники, мотивируя это тем, что полученные в лизинг самосвалы используются по нескольким государственным контрактам, а их изъятие может привести к невозможности исполнять эти договоры. Также представитель «Башкиравтодора» пояснил, что техника направляется в филиал компании в городе Красный луч Луганской Народной Республики.

Тем не менее, суд удовлетворил требования «Балтийского лизинга» в полном объеме. По данным картотеки арбитражных дел, «Башкиравтодор» подал апелляционную жалобу на решение.

«Балтийский лизинг» — не единственный поставщик техники, предъявляющий претензии к «Башкиравтодору». В арбитражных судах разных регионов России рассматриваются заявления альметьевского ООО «Восток-лизинг», владивостокского ООО «Дельтализинг», московского ООО «Альфамобиль» об изъятии у дорожного подрядчика различного оборудования и дорожно-строительной техники.

Кроме того, арбитражный суд Челябинской области по просьбе ООО «Эксперт-лизинг» арестовал 55 единиц арендованной техники, в том числе грузовики Mercedes-Benz, дорожные катки, бульдозеры, экскаваторы, грейдеры и другое оборудование. Тем не менее, суд не стал запрещать «Башкиравтодору» эксплуатировать технику и передавать имущество на хранение истцу, посчитав, что это неизбежно повлечет за собой невозможность исполнения обязательств по строительству, ремонту и реконструкции автомобильных дорог.

В АО «Башкиравтодор», а также в министерстве земельных и имущественных отношений Башкирии вчера на запросы «Ъ-Уфа» не ответили.

Рост числа случаев изъятия лизинговой техники является общероссийским явлением, отмечают эксперты. Так, по словам гендиректора «Газпромбанк Лизинга» Вячеслава Спирова, по итогам десяти месяцев 2024 года лизинговые компании изъяли у клиентов 33 тыс. легковых и 19 тыс. грузовых автомобилей. По его словам, общий объем изъятой техники в денежном выражении можно оценить в 260 млрд руб. (см. «Ъ-Уфа» от 4 декабря 2024 года).

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», за девять месяцев 2024 года объем лизинга грузовой техники по сравнению с таким же периодом 2023 года снизился с 853 млрд до 763 млрд руб., а лизинг строительной техники — с 387 млрд до 318 млрд руб.

Идэль Гумеров