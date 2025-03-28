Прокуратура России проверит подготовку регионов к весенним паводкам

Генпрокурор Игорь Краснов призвал коллег взять на контроль региональные меры по предотвращению сезонных подтоплений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Особое внимание предлагается уделить помощи пострадавшим и налаженной работе объектов коммунальной и социальной сфер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Также требуется проверить системы информирования населения и расчистить русла рек для устранения заторов, отвода талых и сточных вод с территорий населенных пунктов. Это позволит урегулировать использование гидротехнических сооружений, определить границы затопления и объем ресурсов, необходимых для ликвидации последствий катаклизма.

«В ходе надзорных мероприятий прокурорами уже выявлены отдельные случаи формального проведения заседаний комиссий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, отсутствия в бюджетах достаточных средств для формирования резервных фондов, необеспечения сопряжения муниципальных систем оповещения с региональными автоматизированными системами централизованного оповещения населения, ненадлежащей организации работы аварийно-спасательных служб»,— говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Весенний сезон 2025 года не стал исключением по числу паводков в российских регионах. «В 10 субъектах Российской Федерации оказались затопленными более 160 жилых и 90 дачных домов, свыше 840 приусадебных участков, 72 низководных моста и 78 участков автомобильных дорог»,— уточнили в пресс-релизе.

Накануне, 27 марта, в Тюменской области ввели режим повышенной готовности к паводкам. Согласно прогнозу, они должны прийти в регион к середине апреля.