Проект «Время героев» в Еврейской АО собрал более 170 заявок ветеранов СВО

В рамках программы «Доблесть Хингана», так называется президентский проект «Время героев» в Еврейской АО, получено более 170 заявок от потенциальных участников — от ветеранов специальной военной операции. Об этом сообщается на портале органов власти автономии. Прием заявок завершится в понедельник, 31 марта.

«Программа предусматривает переобучение и дальнейшее трудоустройство на государственной и муниципальной службе. Кроме того, в регионе действует уже более 30 мер поддержки участников СВО и членов их семей, а также программы реабилитации и восстановления здоровья. Впереди — создание в ЕАО межрегионального реабилитационного центра и открытие филиала протезного центра»,— отметила в своем Telegram-канале врио губернатора Мария Костюк.

Программа «Время героев» запущена по поручению президента Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе мастерской управления «Сенеж». Первый поток стартовал в мае 2024 года. За год программа обучила для госслужбы 83 ветерана СВО.

Подробности — в материале «Ъ» «Героев переводят на местное время».

Дарья Балобанова, Биробиджан