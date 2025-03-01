Программа «Время героев» обучила за год для госслужбы 83 ветерана СВО

За год реализации программы «Время героев» 83 ветерана специальной военной операции (СВО) прошли обучение для работы в органах государственной и муниципальной власти, госкомпаниях и социально значимых проектах. Об этом сообщается на сайте программы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

В конце февраля прошлого года президент Владимир Путин инициировал создание федеральной кадровой программы для трудоустройства ветеранов СВО на руководящие должности. Первый поток из 83 участников приступил к обучению 27 мая. Ключевыми критериями отбора стали боевые заслуги, управленческий опыт и потенциал кандидатов.

Как сообщается на сайте программы, 27 слушателей первого потока уже получили новые назначения. Программа продолжает развиваться, помогая ветеранам интегрироваться в гражданскую службу.

Программа «Время героев» запущена по поручению президента Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе мастерской управления «Сенеж», первый поток стартовал в мае 2024 года. Уже 18 участников основного потока назначены на ответственные должности. Среди них — полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога и врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов.

Подробности — в публикации «Ъ» «Героев переводят на местное время».