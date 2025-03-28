Семеро россиян остаются в больницах Хургады после крушения батискафа

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц) после крушения батискафа в Египте. Жертвами ЧП стали шестеро россиян.

Генконсульство России в Хургаде сообщило, что семь пострадавших туристов из РФ остаются в больницах, в их числе — пятеро несовершеннолетних. По информации врачей, «их состояние не вызывает опасений».

Инцидент случился вчера, 27 марта. Подлодка Sindbad, принадлежащая одноименному клубу в отеле Sindbad, не вернулась с очередной экскурсии к коралловым рифам. По предварительным данным, один из двух капитанов не справился с ее управлением или, проявив халатность, слишком близко подошел к рифу. От удара о него нарушилась герметичность лодки, и она стала быстро набирать воду, а потом перевернулась.

Подробности — в материале «Ъ» «"Синдбад" не мореход».