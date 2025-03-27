Число погибших при крушении батискафа в Хургаде россиян выросло до шести

Число россиян, погибших из-за крушения батискафа у египетской Хургады, увеличилось до шести. Об этом сообщил губернатор провинции Красное море Амр Ханафи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: EPA / ТАСС Фото: EPA / ТАСС

«В больницы были доставлены 29 пострадавших. Погибли шесть иностранцев — россияне»,— сказано в заявлении господина Ханафи, которое опубликовала администрация провинции.

По словам губернатора, помимо россиян на борту судна находились пять египтян—членов экипажа и граждане Индии, Норвегии и Швеции.

Ранее генконсульство РФ в Хургаде сообщало, что при крушении батискафа около побережья курорта погибли пять россиян, среди жертв двое несовершеннолетних. 38 россиян были спасены. 24 из них развезли по отелям, остальные 14 госпитализированы.

Детский омбудсмен в РФ Мария Львова-Белова сообщила, что еще один ребенок, пострадавший в результате крушения батискафа, находится в тяжелом состоянии. Госпожа Белова добавила, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Подробнее о крушении батискафа — в материале «"Синдбад" не мореход».