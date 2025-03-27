Макрон заявил о необходимости диалога с РФ после завершения конфликта на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что после завершения конфликта между Украиной и Россией Европа должна будет начать диалог с российской стороной. Он сказал об этом, выступая на пресс-конференции по итогам саммита по Украине в Париже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Господин Макрон сообщил, что Брюсселю придется «вернуться за стол переговоров», чтобы определить, что окончание конфликта будет означать для Украины и стран Европы. Как передает французский канал TF1, Париж ожидает, что США будут сотрудничать с Европой в данных переговорах. Эмманюэль Макрон добавил, что по-прежнему считает США «надежным союзником» Европы.

Глава Франции также заявил, что замороженные российские активы могут быть использованы для восстановления Украины после завершения конфликта.

Вчера, 26 марта, господин Макрон сообщил, что Франция по-прежнему привержена военной поддержке Украины. Париж выделит Киеву дополнительные €2 млрд на оборонные расходы.

Подробнее о саммите во Франции читайте в материале «Ъ» «Двое из дворца».