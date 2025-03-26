Франция выделит Украине €2 млрд

В ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о приверженности Парижа военной поддержке Киева. Он также заявил, что Франция выделит Украине дополнительные €2 млрд на оборонные расходы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yoan Valat / Pool / Reuters Фото: Yoan Valat / Pool / Reuters

По словам господина Макрона, средства пойдут на противотанковые ракеты Milan, ракеты MICA для французских самолетов Mirage, а также зенитные ракеты Mistral. ВСУ также получат бронетранспортеры VAB, бронеавтомобили AMX-10 RC и большое количество боеприпасов разных типов.

«Мы достигли прогресса в сотрудничестве в вопросах спутниковой связи и разведки. Эта поддержка также будет дополнена производством на Украине благодаря партнерским отношениям между нашими компаниями»,— сказал президент Франции (цитата по Lemonde).

В обращении к нации 5 марта Эмманюэль Макрон заявил, что Россия пытается превратить конфликт с Украиной в глобальный и назвал Россию «угрозой для Франции и Европы». Глава Франции инициировал удвоение оборонного бюджета страны. 20 марта стало известно о намерении Франции создать оборонный фонд в размере €450 млн.

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