Главные новости 27 марта. Кавказ

В Карачаево-Черкессии в связи с годовщиной Победы в дополнение к федеральным выплатам единовременную региональную в размере 300 тыс. руб.

В 2024 году убыток ЗАО «Каменнобалковское» по разведению племенных овец составил 93,5 млн руб., сократившись за год на 100 млн руб. (убыток общества в 2023 году составлял 194,2 млн руб.).

Дума Ставрополья увеличила расходную часть краевого бюджета более чем на 12 миллиардов рублей, большая часть которых будут направлены в социальную сферу.

В Ставропольском крае стартует пилотный проект по использованию коммунальной техники на электрической тяге в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод.

Депутаты Думы Ставропольского края приняли закон о ежемесячных выплатах для участковых уполномоченных полиции.

На Эльбрусе начались международные соревнования по фрирайду Elbrus Alpindustria Qualifier 2 и 3.