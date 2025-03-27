Участковые на Ставрополье будут получать спецдоплату

Депутаты Думы Ставропольского края приняли закон о ежемесячных выплатах для участковых уполномоченных полиции. Об этом сообщила пресс-служба краевого парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Новая мера поддержки касается сотрудников, занимающих должности участкового и старшего участкового уполномоченного. Выплаты будут предоставляться полицейским, работающим в подразделениях по делам несовершеннолетних.

«Участковые будут получать доплату в размере 6 тыс. руб. ежемесячно. Мера затронет более 970 человек»,— приводятся в сообщении слова председателя Думы Ставрополья Николая Великданя.

Николай Аксенов