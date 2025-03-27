Электомобили от ЖКХ начнут тестировать на Ставрополье в конце марта

В Ставропольском крае стартует пилотный проект по использованию коммунальной техники на электрической тяге в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод: Кисловодске, Железноводске и Ессентуках. Проект начнется 30 марта и направлен на уборку территорий на центральных улицах и местах массового скопления туристов, сообщили в Министерстве энергетики, промышленности и связи края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЖКХ Ставрополья Фото: ЖКХ Ставрополья

Инициаторами проекта являются и временная рабочая группа «Коммунальная техника на электрической тяге» из Научно-экспертного совета Комитета по экономической политике Совета Федерации. Основная цель — сохранение здоровья населения и повышение экологической безопасности в регионе.

Итоги пилотных испытаний будут обсуждены на пятом Северо-Кавказском Энергетическом Форуме, который пройдет с 26 по 28 июня в МинводыЭКСПО. Эксперты оценят эффективность внедрения и подготовят доклад для федеральных и региональных законодательных и исполнительных органов.

Николай Аксенов