Ростовский «Черноморнефтегаз» взыскал с «Мелитопольгаза» почти 500 млн рублей

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа удовлетворил иск ООО «Черноморнефтегаз» к ГУП «Мелитопольгаз» о взыскании задолженности в сумме более 472,2 млн руб. Сведения об этом опубликованы в картотеке инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, задолженности по договору поставки природного газа образовалась за январь — июнь 2024 года. Проценты за пользование чужими денежными средствами составили 29,4 млн руб.

В январе 2024 года общество поставило предприятию природный газ на сумму 184,8 млн руб., в феврале — на 159,9 млн руб., в марте — на 148,6 млн руб., в апреле — на 23 млн руб., в мае — на 17 млн руб. и в июне — на 8,8 млн руб.

Ответчик частично погасил задолженность в сумме 70 млн руб.

В кассационной жалобе предприятие ссылалось на то, что является должником по независящим от него обстоятельствам и предпринимает действия для выплаты задолженности обществу. Кроме того, компания заявила о том, что судами не учтен Указ Президента Российской

Федерации от 19.10.2022 № 756, которым на территории Запорожской области 20 октября 2022 года введено военное положение, являющееся обстоятельством непреодолимой силы, влияющим на исполнение предприятием своих обязательств.

«Довод заявителя о том, что судами при рассмотрении дела не учтены положения Указа № 756, не может быть принят во внимание и положен в основу постановления суда кассационной инстанции, поскольку не заявлен предприятием при рассмотрении спора судами первой и апелляционной инстанций»,— говорится в постановлении суда.

Суд также добавил, что на момент подписания договора предприятию было известно о введении военного положения на территории Запорожской области Указом № 756.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Черноморнефтегаз» зарегистрировано в 2023 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Гендиректор — Валерий Братков. Убыток за 2023 год составил 2,5 млн руб. ГУП «Мелитопольгаз» зарегистрировано Мелитополе в 2022 году. Основной вид деятельности — распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям. И.о. гендиректора предприятия является Константин Дергач. Выручка компании за 2023 год составила 1,2 млрд руб., убыток — 101,9 млн руб.

Ранее ГУП «Луганская тепловая организация» («Луганскгаз») выплатило долг в размере более 500 млн руб. ростовской комапнии «Черноморнефтегаз» («ЧМНГ») по договору о поставке природного газа.

Тат Гаспарян